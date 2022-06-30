Окупанти обстріляли Харків та 4 райони області: є загиблий та поранені, серед них - 11-річна дівчинка

Окупанти обстріляли Харків та 4 райони області: є загиблий та поранені, серед них - 11-річна дівчинка

За добу російські військові завдали ударів по інфраструктурі Індустріального, Основ'янського і Немишлянського районів Харкова.

Також окупанти обстріляли чотири райони Харківської області, в результаті чого загинув один чоловік, ще шестеро людей зазнали поранень, серед них - 11-річна дівчинка.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі росіяни крилатими ракетами влучили по об‘єктах Індустріального та Основ‘янського районів. Попередньо - без постраждалих. У результаті ударів є також пошкодження будинків в Безлюдівці, постраждалих немає", - повідомив він про обстрыл Харкова.



Також впродовж доби окупанти обстріляли Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони області.

"У результаті обстрілу окупантами рф з РСЗВ в Малинівці отримали поранення 5 осіб, одна з них дитина 11 років. Влучання відбулися, зокрема, на теритії приватних будинків", - поінформував Синєгубов.

У Золочеві внаслідок обстрілів пошкоджені 6 житлових будинків та залізнична станція Одноробівка.

"Загалом за добу добу внаслідок російської агресії поранення отримали 6 цивільних. Ізюмський район - 1 людина; Чугуївський - 5 людей, серед них госпіталізована дитина 11 років, стан дівчинки - середній. На жаль, чоловік 55 років загинув в Ізюмському районі", - зазначив голова ОВА.

Також він поінформував, що на території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку окупанти ведуть оборонні бої, намагаючись стримати українських військових.

"Ворог веде обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військових та по мирних містах і селах. Завдає авіаударів. Наші захисники придушили спробу штурмових дій ворога в районі Дементіївки. Зазнавши втрат, окупанти війдійшли. В районі Ізюма ворог проводить перегрупування своїх сил та веде оборонні бої," - повідомив Синєгубов.

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