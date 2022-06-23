Окупанти обстріляли Харків та область: з-під завалів дістали тіла 5 людей

Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села Харківщини.

Минулої доби, 22 червня, російські військові обстріляли Харків та декілька районів Харківської області. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіла 5 людей - двоє жінок загинули в Чугуєві, ще двоє чоловіків і жінка загинули в Золочеві.

Про це сьогодні, 23 червня, повідомили в ДСНС України.

За добу окупанти завдали ударів по Харкову та декількох районах області, внаслідок чого виникло 12 пожеж.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Індустріальному (3), Немишлянському(1) районах Харкова, а також Чугуївському (5), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах області", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Серед останніх великих пожеж, спричинених вибухами, - пожежа у сільськогосподарському підприємстві, розташованому в селищі Печеніги. Там горіла сушильна камера та сировина на площі 400 кв. м. Ліквідовували загорання три 3 пожежно-рятувальні відділення.

Фото: ДСНС України

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла 5 осіб. Двоє жінок загинули у зруйнованій рашистами котельні у м. Чугуєві. Ще двоє чоловіків та жінка потрапили під завали розбомбленого двоповерхового житлового будинку у селищі Золочів.

Фото: ДСНС України

Також в ДСНС повідомили, що впродовж доби піротехніки ліквідувалит 25 ворожих боєприпасів на Харківщині.

Нагадаємо, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у середу, 22 червня, у області загинули 10 мирних жителів, ще 10 зазнали поранень.

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