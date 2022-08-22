Окупанти обстріляли Харків з РСЗВ, а вночі вдарили ще й ракетами з Бєлгорода: є поранений

Вчора, 21 серпня, близько 21:00 окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, пошкодивши приватні будинки. Внаслідок ворожого вогню поранення отримав 35-річний чоловік. Крім того, близько 3:00 ночі з російського Бєлгорода загарбники завдали 2 ракетних ударів по Київському району.

Як сьогодні, 22 серпня, повідомив голова Харківської ОВА, внаслідок нічного обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо без втрат, а інформація щодо руйнувань уточнюється.

"Впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області", - інформує Синєгубов.

В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги.



В селищі Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.



"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Росіяни намагалися йти в наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - розповів очільник області.

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