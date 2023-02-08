Окупанти обстріляли Харківщину: 10-річний хлопчик отримав осколкове поранення, дитину ушпиталили

Під час сьогоднішніх обстрілів Харківщини росіяни поранили декількох мирних жителів, серед них - дитина.

Сьогодні, 8 лютого, росіяни обстріляли село Варварівка та місто Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілів є поранені цивільні, серед них – 10-річний хлопчик, якого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 11:00 години окупанти обстріляли с. Варварівка, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка", - поінформував він.



Крім того, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, працівник Обленерго.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов.

За його словами усіх поранених під час сьогоднішніх обстрілів госпіталізували, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, контррозвідникики СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого. Внаслідок ворожих "прильотів" загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

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