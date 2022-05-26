Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини: серед поранених 9-річна дівчинка

У Харківській області окупанти продовжують обстріл населенних пунктів.

Минулої доби вони обстріляли Балаклею та Циркуни.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу у Харкові зафіксований обстріл в районі П’ятихаток, постраждав 62-річний чоловік.

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Також зазнала обстрілів Балаклія. В результаті поранення отримали 10 людей, серед яких 9-річна дитина. Загинули 2 людей: чоловіки 64 та 82 років.

Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ.

Російські окупанти обстріляли Циркуни. В результаті сталося займання житлового сектору. 1 людина постраждала. Також 1 постраждалий внаслідок обстрілу Чугуївського району.

Сьогодні, 26 травня, зранку знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади - 2 поранених.

"Наші Збройні Сили України ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами. Найгарячіше на Ізюмщині. Росіяни намагаються там покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов’янськ. Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч", - підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, що на сьогодні російські війська в Харківській області перейшли до оборони захоплених позицій, проте продовжує обстрілювати населені пункти області. Окупанти також влаштували терор місцевих мирних жителів. У Харківській області станом на 25 травня є кілька точок, де тривають найзапекліші бої.

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