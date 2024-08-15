Окупанти обстріляли Херсон: одна людина загинула та 10 отримали поранення

Ворог продовжує обстрілювати Херсон.
За добу окупанти у Херсонській міській територіальній громаді вбили 1 людину і поранили 10.
Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляє у Телеграмі.
Травми, несумісні з життям, внаслідок скиду вибухівки з дрона отримав чоловік 1966 р.н. В момент обстрілу він перебував на вулиці.
Серед поранених – 15 річна дівчина, троє жінок 39, 40, 49 та чоловіки 41, 58, 59, 62, 75 та 61 року. Останній – у тяжкому стані.
Один травмований має легкі тілесні ушкодження. Решта потерпілих перебувають у стані середньої тяжкості.
Усім надається необхідна медична допомога.
Нагадуємо, що Херсонська міська військова адміністрація виплачує одноразову грошову допомогу при пораненнях:
- дорослим – 20 000 грн
- дітям – 30 000 грн.
Сума на поховання – 50 000 грн.
Нагадаємо, що раніше російські безпілотники атакували Україну. У близько шести областях пролунали вибухи.
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