Окупанти обстріляли Херсон: одна людина загинула та 10 отримали поранення

За добу окупанти у Херсонській міській територіальній громаді вбили 1 людину і поранили 10.

Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляє у Телеграмі.



Травми, несумісні з життям, внаслідок скиду вибухівки з дрона отримав чоловік 1966 р.н. В момент обстрілу він перебував на вулиці.



Серед поранених – 15 річна дівчина, троє жінок 39, 40, 49 та чоловіки 41, 58, 59, 62, 75 та 61 року. Останній – у тяжкому стані.



Один травмований має легкі тілесні ушкодження. Решта потерпілих перебувають у стані середньої тяжкості.

Усім надається необхідна медична допомога.



Нагадуємо, що Херсонська міська військова адміністрація виплачує одноразову грошову допомогу при пораненнях:

- дорослим – 20 000 грн

- дітям – 30 000 грн.

Сума на поховання – 50 000 грн.

Нагадаємо, що раніше російські безпілотники атакували Україну. У близько шести областях пролунали вибухи.

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