Окупанти обстріляли Херсонщину: четверо потерпілих

Опівдні 7 грудня російська окупаційна армія атакувала Тягинку на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Наразі медики борються за його життя.

За словами чиновника, стан інших поранених, а це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років, оцінюють як середньої тяжкості.

Як повідомлялося, днями армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300. Одна з ракет влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву.

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