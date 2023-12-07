Окупанти обстріляли Херсонщину: четверо потерпілих

Стан одного потерпілого важкий.
Опівдні 7 грудня російська окупаційна армія атакувала Тягинку на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Наразі медики борються за його життя.
За словами чиновника, стан інших поранених, а це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років, оцінюють як середньої тяжкості.
Як повідомлялося, днями армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300. Одна з ракет влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву.