Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли Херсонщину: четверо потерпілих

Дата публікації
Перегляди
23
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли Херсонщину: четверо потерпілих

Війна / Фото: Associated Press

Стан одного потерпілого важкий.

Опівдні 7 грудня російська окупаційна армія атакувала Тягинку на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Наразі медики борються за його життя.

За словами чиновника, стан інших поранених, а це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років, оцінюють як середньої тяжкості. 

Як повідомлялося, днями армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300. Одна з ракет влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
23
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація