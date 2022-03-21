Окупанти обстріляли хімічний завод у Сумах: травмована одна людина

Окупанти обстріляли хімічний завод у Сумах: травмована одна людина

Зазначається, що аварійну ситуацію локалізовано

У Сумах на світанку окупанти обстріляли хімічний завод: на території "Сумихімпром" проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.

Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що аварійну ситуацію локалізовано. "Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів одна особа травмована - це працівник підприємства.

Своєю чергою, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що загрози населенню міста немає.

Як повідомлялося, на світанку 21 березня внаслідок російського ворожого обстрілу пошкоджено резервуар з аміаком ємністю у 50 тон. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. О 7:15 його локалізували. Зона ураження становила близько 2.5 км.

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