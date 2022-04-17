Окупанти обстріляли кілька населенних пунктів: ситуація у Харківській області станом на 17 квітня

Окупанти обстріляли кілька населенних пунктів: ситуація у Харківській області станом на 17 квітня

Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян поранені 31 особа, з них - 4 дітей.

У Харківській області за минулу добу окупанти завдали 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Та 1 ракетний удар.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в регіоні у посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та рятувальники. На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення.

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Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян поранені 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних.

"Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів. Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", - звернувся до жителів Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що Україна вимагатиме від окупантів відкриття спецкоридору для евакуації з Маріуполя поранених військових.