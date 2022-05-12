Окупанти обстріляли Комишуватську громаду на Запоріжжі: зруйновано 60 будинків, є постраждалі

Окупанти обстріляли Комишуватську громаду на Запоріжжі: зруйновано 60 будинків, є постраждалі

Задля створення паніки та знищення народу України агресор цілий день гатив по житлових районах та інфраструктурі Комишуваської територіальної громади.

Російські військові зруйнували близько 60 будинків мешканців громади. У результаті атаки троє цивільних громадян отримали поранення різного ступеню важкості, одна людина загинула.

Про це повідомляють у Запорізькій військовій адмністрації.

Крім цього окупанти не припиняли обстріли міста Оріхів.

"Третю добу поспіль інтенсивність артилерійських атак по місту не вщухають. Ворог поставив собі за мету знищити будинки мирних жителів, студентські гуртожитки, лікарню міста. Сьогодні російська ракета поцілила в елеватор", - повідомляють в ОВА.

З 13 травня 2022 року у місті Орхів з 18:00 розпочнеться подовжена комендантська година на території міста. До 6-ї ранку 16 травня містянам буде заборонено перебувати на вулицях чи у громадських місцях без спеціальних перепусток. З дому можна виходити лише для того, аби спуститися в укриття чи вигуляти домашнього улюбленця.

Нагадаємо, що на Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи.

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