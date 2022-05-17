Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та територію Попаснянської громади: 10 загиблих та 3 пораненних

Луганська область зазнала обстрілів з боку окупантів.
Окупанти поцілили у лікарню Сєвєродонецька та на територію Попаснянської громади. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Російські окупанти влучили у два корпуси лікарні та будівлю науково-виробничого об’єднання "Імпульс" у Сєвєродонецьку, завдали авіаударів по Попаснянській громаді. В результаті 10 людей загинули та троє отримали поранення. Серед поранених жителі Гірського, Золотого та Борівського.
Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.
"Щонайменше два авіаційні удари завдали росіяни по селах Попаснянської громади. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – у Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому. Три – у Тошківці Гірської громади", - повідомив Гайдай.
Нагадаємо, що авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.
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