Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та територію Попаснянської громади: 10 загиблих та 3 пораненних

Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та територію Попаснянської громади: 10 загиблих та 3 пораненних

Луганська область зазнала обстрілів з боку окупантів.

Окупанти поцілили у лікарню Сєвєродонецька та на територію Попаснянської громади. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські окупанти влучили у два корпуси лікарні та будівлю науково-виробничого об’єднання "Імпульс" у Сєвєродонецьку, завдали авіаударів по Попаснянській громаді. В результаті 10 людей загинули та троє отримали поранення. Серед поранених жителі Гірського, Золотого та Борівського.

Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.

"Щонайменше два авіаційні удари завдали росіяни по селах Попаснянської громади. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – у Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому. Три – у Тошківці Гірської громади", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.

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