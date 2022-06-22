Окупанти обстріляли Лисичанськ: щонайменше троє мирних жителів загинули, є поранені

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення на Луганщині.

За минулу добу, 21 червня, внаслідок ворожого обстрілу Лисичанська Луганської області загинули щонайменше троє мирних людей, також є поранені.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Місто зазнає потужних обстрілів з усіх видів зброї, із авіації також. В результаті за вчора тут щонайменше троє загиблих цивільних, є поранені", - йдеться у повідомленні.

Ракетними ударами зруйновано низку адмінбудівель міста. Десятки житлових будинків рашисти знищили у Гірському, Золотому, Новоіванівці.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Рятувальники також повідомили, що вчора, 21 червня, мешканцям Лисичанська доставили дві тонни продуктів харчування та півтори тонни питної води.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Шістьох місцевих жителів евакуювали у безпечне місце.

Нагадаємо, аналітики Інституту з вивчення війни повідомили, що російські війська просуваються до Лисичанська з півдня, у найближчий тиждень, за їхніми даними, загарбники можуть атакувати околиці міста.

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