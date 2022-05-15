Окупанти обстріляли Львівщину, Сумщину та Харківщину, неспокійно на Донбасі: ситуація в регіонах станом на ранок 15 травня

Окупанти обстріляли Львівщину, Сумщину та Харківщину, неспокійно на Донбасі: ситуація в регіонах станом на ранок 15 травня

Ніч відносно спокійно минула в 16 областях України.

На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині та Полтавщині обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє "Главком".

Львівщина: сьогодні, 15 травня, вранці було здійснено ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Інформація про наслідки, характер руйнувань та постраждалих уточняється.

На Дніпропетровщині ворог двічі обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали.

Запорізька область: в обласному центрі вночі було тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Ситуація стабільна.

Харків: обстрілів міста не зафіксовано. Протягом доби по області обстрілювали Чугуївський Первомайський район, є постраждалі люди.В Харківському районі окупанти обстріляли склад, масштабну пожеже загасили рятувальники. Постраждалих немає. Бої тривають і Ізюмському напрямку.

На Сумщині близько 22 вечора вчора, 14 травня, було завдано ракетного удару по околицям села Шпилівка, Сумського району. Було зруйновано кілька домогосподарств. Також ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району. На щастя, в обох випадках жертв немає.

Луганщина: 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені. Також окупанти обстрілювали Попаснянську та Гірську громади, у Комишувасі було влучання в будівлі сільради та будинку культури. Поранень зазнали троє жителів Врубівки. У Новодружеську поранено жінку.

Донеччина: У Очеретинській громаді у селі Новокалинове вчора вдень ворог застосував фосфорні заряди, згоріло кілька будинків. На території Торецької громади було перебито газопровід, через що без газопостачання залишилися кілька населенних пунктів. Також було пошкоджено підстанцію в Торецьку. Без світла - кілька селищ, є загиблі та поренені.

Маріуполь: Азовсталь тримається за межею людських можливостей.

На Херсонщині ворог знищую інфраструктуру, тоивають мародерства та викрадення людей.

Нагадаємо, що важкі бої тривають у Луганській області - російські війська продовжують обстрілювати Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також намагаються прорвати оборону на флангах, щоб взяти наші війська у цьому районі в оточення.

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