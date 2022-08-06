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Окупанти обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС: відключено один енергоблок

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Окупанти обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС: відключено один енергоблок

Фото: УНІАН

Окупанти Російськї Федерації обстрілюють територію Запорізької атомної електростанції, що розташована в захопленому Енергодарі. 

Через ворожий обстріл АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександра Старух.

"Внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - наголосив керівник області.

За його словами, 5 серпня армія терористки Росії обстріляла магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя. Постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано. Крім того,  обстрілу зазнав проммайданчик селища Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє. 

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. 

Потім увечері російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
700
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