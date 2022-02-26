Окупанти обстріляли Маріуполь: є загиблі, а серед поранених - дитина

В результаті обстрілу міста окупантами загинули троє людей та кілька отримали поранення.

У Донецькій області окупанти обстріляли місто. В результаті загинули троє людей та троє отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Путін щойно приніс свій російський світ до Маріуполя і позбавив життя 3-х мирних жителів

Фото наслідків авіаудару селища Сартана, що прилягає до Маріуполя. Разом 3 убитих та 3 поранених. Серед поранених 1 дитина", - написав Геращенко.

Він також додав, що учора ворог здійснив обстріл житлових кварталів міста Градами. Дивом ніхто не загинув. Є поранені.

Снаряди потрапили до Лівобережного району

Сьогодні ввечері під час навмисного обстрілу військовими Російської Федерації снаряд потрапив на футбольне поле школи №48. Також снаряди потрапили до прилеглих будинків на вулицях Азовстальська, проспектів Свободи та Перемоги.

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