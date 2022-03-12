Окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі - МЗС

У мечеті від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей.
Окупанти РФ обстріляли в Маріуполі мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.
Зазначається, що в мечеті від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.
The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 12, 2022
More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt
"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини", - йдеться у повідомленні МЗС.
Нагадаємо, за 16 днів війни російські окупанти вбили в Україні 79 дітей.
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