Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі - МЗС

Окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі - МЗС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі - МЗС

twitter/МЗС України

У мечеті від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей.

Окупанти РФ обстріляли в Маріуполі мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.

Зазначається, що в мечеті від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, за 16 днів війни російські окупанти вбили в Україні 79 дітей.

Читайте також:

© ТСН.ua
ТСН.ua
Наступна публікація