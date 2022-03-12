Окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі - МЗС

У мечеті від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей.

Окупанти РФ обстріляли в Маріуполі мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.

Зазначається, що в мечеті від обстрілів ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, за 16 днів війни російські окупанти вбили в Україні 79 дітей.

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