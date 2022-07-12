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Окупанти обстріляли Миколаїв: є влучання в медзаклади та житлові будинки

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Окупанти обстріляли Миколаїв: є влучання в медзаклади та житлові будинки

Російські окупанти продовжують обстріли Миколаївщини.

За минулу добу обстрілів зазнали Миколаїв та населенні пункти  Баштанського та Миколаївського районів.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

м. Миколаїв: 

Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район:

Ввечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 04:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район:

Вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Маріуполі місцеві мешканці розбирають завали зруйнованих будинків та прибирають вулиці за їжу. За важку працю окупанти розраховуються тарілкою каші та пляшкою води.

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