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Окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерчів" та систем С-300: мер розповів про руйнування в місті

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Окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерчів" та систем С-300: мер розповів про руйнування в місті

Після опівночі окупанти обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетивної системи С-300.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва 35 приватних будинків та 6 багатоповерхівок зазнали пошкоджень. В усіх приватних будинках, окрім вікон та дверей, побита покрівля, у 20 з них - у приміщеннях обвалилась стеля.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 
 
"У багатоквартирних будинках в основному понівечені вікна та балкони. Пошкоджень зазнали також два магазини", - розповів мер.

За його словами, вибухом пошкодило також міський водогін. Ремонтна бригада “Миколаївводоканалу” із самого ранку працює на місці та замінює частину труби.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
752
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