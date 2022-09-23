Окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерчів" та систем С-300: мер розповів про руйнування в місті

Після опівночі окупанти обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетивної системи С-300.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва 35 приватних будинків та 6 багатоповерхівок зазнали пошкоджень. В усіх приватних будинках, окрім вікон та дверей, побита покрівля, у 20 з них - у приміщеннях обвалилась стеля.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.



"У багатоквартирних будинках в основному понівечені вікна та балкони. Пошкоджень зазнали також два магазини", - розповів мер.

За його словами, вибухом пошкодило також міський водогін. Ремонтна бригада “Миколаївводоканалу” із самого ранку працює на місці та замінює частину труби.

Читайте також: