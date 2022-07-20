Окупанти обстріляли Миколаївщину: понад 40 людей поранені, пошкоджені десятки будинків і горіли поля

В результаті поранення отримали 43 людини.

Про це заявила 20 липня голова обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

"Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Баштанській, Шевченківській, Галіцинівській, Широківській та Березнегуватській громадах - у тому числі і саме смт. Березнегувате. Пошкоджено безліч житлових будинків та зафіксовано загоряння полів з зерновими. Є постраждалі - минимум двох людей врятовано з під завалів", - розповіла вона.

Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доправлені до медзакладів.

Нагадаємо, що росіяни випустили з "Градів" понад 30 снарядів по Нікополю - двоє загиблих та дев'ять поранених.

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