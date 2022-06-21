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Окупанти обстріляли Миколаївщину: поранення отримали 15 людей

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Окупанти обстріляли Миколаївщину: поранення отримали 15 людей

Сьогодні, 21 червня, зранку окупанти обстріляли Миколаїв та села кількох громад.

Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська, Первомайська та Очаківська громади.

Про це в телеграм повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. 
Дітей серед постраждалих немає.

Усі постраждалі доправлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 289 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 98 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначила Замазєєва.

Нагадаємо, що найближчий тиждень стане вирішальним для оборони українського Сєвєродонецька, який намагатимуться взяти під повний контроль путінські загарбники.

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