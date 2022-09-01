Окупанти обстріляли Миколаївщину та вдарили з авіації: зруйнували школу, склади та десятки будинків

Вчора, 31 серпня, окупанти обстріляли населені пукти Миколаївської області. Загарбники зруйнували адмінбудівлю, школу, склади та пошкодили десятки будинків мирних жителів. Також російські військові завдали авіаудару по Березнегуватській громаді.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Впродовж дня 31серпня відбувалися постійні ворожі обстріли Первомайської громади. У с. Новомиколаївка влучання були переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Від 08:30 до 16:00 під ворожими обстрілами перебувало селище Первомайське, внаслідок чого частково зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.



Також вчора, 31 серпня, впродовж дня під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У селищі Любомирівка частково зруйновано адміністративну будівлю, школу, складські приміщення, пошкоджено біля 40 житлових будівель. У селі Вавилове пошкоджено господарські споруди, житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.



Вдень, 31 серпня, об 11:30 зафіксовані обстріли Куцурубської громади. Влучання були по відкритій териториторії, на поля, між селами Дмитрівка та Солончаки. Постраждалих немає.



Баштанський район:

"За інформацією ОК "Південь", вчора, 31 серпня, ворог завдав авіаційного удару кількома гелікоптерами Ка-52 по Березнегуватській громаді. Без жертв. Також впродовж минулої доби були обстріли прилеглих територій селища Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Вчора, 31 серпня, близько 15:30 та 00:00 були обстріли за межами села Широке Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі та житловий будинок. Сьогодні, 1 вересня, близько 02:30 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання було по відкритих територіям. Постраждалих немає.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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