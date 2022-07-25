Окупанти обстріляли Миколаївський район: поранено дитину

Сьогодні зранку в результаті обстрілів с. Мішково-Погорілове поранення отримала 7-річна дитина.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

м. Миколаїв:

Вчора ввечері, 24 липня, після ворожих обстрілів в одному з районів Миколаєва сталася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.

Вночі, 25 липня, орієнтовно о 02:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на територіі прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївський район:

Ввечері, 24 липня, о 20:35 були зафіксовані ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Вночі, 25 липня, близько 03:00, почався обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією, зазнала поранень 7-річна дитина. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.

Баштанський район:

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади.

Так, протягом дня, 24 липня, внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання полів із зерновими. Постраждалих немає.

Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 25 липня атакували Дніпропетровську область. Окупанти вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

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