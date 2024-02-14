Окупанти обстріляли місто Миколаївка на Донеччині: є загиблі (фото)

Місто потрапило під обстріл близько 14 години.

Російські окупанти під час обстрілу вбили двох людей на Донеччині. В зоні ураження опинилася житлова забудова.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Як стало відомо, військові РФ обстріляли житлову забудову у Миколаївці на Донеччині. Місто потрапило під обстріл близько 14 години.

“Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо”, - розповів Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії у ніч проти 12 лютого, близько 00:30, атакували трьома ракетами С-300 приватний сектор м. Селидового на Донеччині.

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