Окупанти обстріляли населені пункти Харківщині: поранено 7 людей, серед них двоє дітей

Російські окупанти продовжують обстріли населенних пунктів Харківської області.

Минулої доби росіяни обстріляли обласний центр, Дергачі та Печеніги.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові вчора близько 23 год були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав.

Також вночі знову окупанти обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли селище Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється", - повідомив Сиинєгубов.

Він додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

В районі Ізюму ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Навгадаємо, що у середу, 22 червня, у області загинули 10 мирних жителів, ще 10 зазнали поранень. Протягом дня ворог продовжував обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області.