Окупанти обстріляли населенні пункти Харківщини: є загиблі серед цивільних

У Харківській області окупанти продовжують обстріли населенних пунктів.

За минулу добу в результаті обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу обстрілів зазнав Шевченківскький район Харкова. Постраждалих немає.

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По області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок - виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

Вночі боєприпаси окупанті потрапляли у житлові будинки с. Безруки, Харківського району. Близько 05 год через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді.



"Загалом по області за добу 4 поранених: 3 у Харківському районі, 1 особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район -1, м. Золочів - 3 особи", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох прихильниць "руского міра". Жінки прийшли до поліції скаржитись, що їх побили сусіди, натомість самі отримали по кримінальній справі.

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