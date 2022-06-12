Окупанти обстріляли населенні пункти Харківщини: є загиблі серед цивільних

У Харківській області окупанти продовжують обстріли населенних пунктів.
За минулу добу в результаті обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За минулу добу обстрілів зазнав Шевченківскький район Харкова. Постраждалих немає.
По області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок - виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.
Вночі боєприпаси окупанті потрапляли у житлові будинки с. Безруки, Харківського району. Близько 05 год через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді.
"Загалом по області за добу 4 поранених: 3 у Харківському районі, 1 особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район -1, м. Золочів - 3 особи", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох прихильниць "руского міра". Жінки прийшли до поліції скаржитись, що їх побили сусіди, натомість самі отримали по кримінальній справі.
Читайте також: