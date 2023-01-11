Окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в селі на Херсонщині: трьох людей поранено

Через цю російську атаку троє людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Російські військові обстріляли село Микільське на Херсонщині. Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок ворожих ударів троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Білозерської громади. Об'єкт зазнав пошкоджень. Через цю російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив він.

За словами Янушевича, постраждалих доправлять у лікарню, де вони отримають необхідну допомогу.

Обстріл Херсона

Російські війська після деокупації Херсона щодня обстрілюють місто та вбивають мирних жителів. У місті від 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей.

Російські окупанти атакували перинатальний центр у Херсоні. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

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