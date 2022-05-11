Окупанти обстріляли Оріхів у Запорізькій області - є загиблі і поранені: ситуація у Запорізькій області

Окупанти обстріляли Оріхів у Запорізькій області - є загиблі і поранені: ситуація у Запорізькій області

У Запорізькій області росіяни обстріляли місто Оріхів.

В результаті обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляють у Запорізькій ОДА.

Воєнна ситуація у Запорізькій області протягом останньої доби не зазнала істотних змін. Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя.

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"10 травня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доправлено 8 громадян України, одна людина загинула", - повідомляють в ОДА.

Через складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу Гуляйполя, бойові дії, що не припиняються, міський голова Сергій Ярмак звернувся до жителів із закликом евакуюватися до безпечніших міст України.

Також через обстріли в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги.

При цьому російські окупанти продовжують поширювати фейки, що саме ЗСУ обстрілюють мирне населення Запорізького краю.

Нагадаємо, що у Запоріжжі демонтували гаубицю МЛ-20 – частину меморіального комплексу “Скорботна мати”, який розташований на правому березі міста. Така необхідність виникла через те, що російські окупанти та їхні посіпаки розповідали про те, що це бази ЗСУ.

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