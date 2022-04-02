Окупанти обстріляли парк у Харкові, де працювали комунальники: є постраждалі

Озеленювач комунального підприємства отримав поранення та був доправлений до лікарні.

У Харкові окупанти поцілили ракетами на територію Центрального парку, де саме працювали комунальники. Один працівник отримав поранення.

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Про це повідомили у Харківській міськраді.

Сьогодні, 2 квітня, у Харкові ракетного обстрілу зазнав Центральний парк. Під час обстрілу там працювали люди. Озеленювач, 57-річний чоловік, отримав поранення та був доправлений до лікарні.

В результаті найбільших руйнувань зазнали атракціони "Галеон Барбадос" та "Індія". Також через обстріл було поламано старовинні дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе та паркові дивани.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих ракетних ударів по Полтаві жертв та поранених немає, але у місті Кременчук, куди вранці налетіла авіація окупантів, є постраждалі.