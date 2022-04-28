Окупанти обстріляли польову операційну на "Азовсталі" в Маріуполі: під завалами опинилися поранені (відео)

Окупанти обстріляли польову операційну на "Азовсталі" в Маріуполі: під завалами опинилися поранені (відео)

Російські окупанти цієї ночі бомбили польовий шпиталь на території "Азовсталі" в Маріуполі.

В результаті бетонна конструкція будівлі отримала ушкодження і впала на поранених захисників, які перебували у шпиталі. Після цього окупанти і далі продовжили завдавати ударів по зруйнованій будівлі з корабельної артилерії.

Про це повідомляє "Азов - Маріуполь".

"Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені", - йдеться в повідомленні.

Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, через що допомагати пораненим захисникам стало практично неможливо.

"Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації. Закликаємо міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю!", - наголосили українські захисники.

Вони також виклали відео після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що загарбники скидали на Маріуполь заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього застосовували ракети і гатили з артилерії. Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у своєму відеозверненні в Telegram.

Читайте також: