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Окупанти обстріляли ракетами курортне селище на Одещині: зруйновано 2 бази відпочинку та житлові будинки

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Окупанти обстріляли ракетами курортне селище на Одещині: зруйновано 2 бази відпочинку та житлові будинки

Фото: Офіс генерального прокурора

Росіяни завдали ракетних ударів по мирному населенню курортного селища, де немає військових об’єктів.

У ніч проти 17 серпня російські війська обстріляли ракетами курортне селище у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Внаслідок чого окупанти зруйнували 2 бази відпочинку та 2 житлових будинки. Щонайменше 30 приватних домогосподарств пошкоджено, відомо про 4 потерпілих.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за фактом масового ракетного обстрілу курортного селища розпочато розслідування.

"За даними слідства, вночі 17 серпня 2022 року військові країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетних ударів по мирному населенню курортного селища у Білгород-Дністровському районі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів зруйновано 2 бази відпочинку та 2 житлових будинки, у сусідніх будинках та господарських будівлях пошкоджено стіни, покрівлю та вибито вікна. Постраждали щонайменше 30 приватних домогосподарств.

Попередньо встановлено 4 потерпілих, які отримали травми та госпіталізовані.

 На місці події працюють прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури, слідчі поліції, експерти, рятувальники. Виявлено та вилучено уламки від механізмів ракет, яких відправлять на експертизу.

В Офісі генпрокурора зазначили, що будь-які військові об’єкти на цій території відсутні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, 17 серпня у результаті російського ракетного удару по Затоці на Одещині рятувальники майже п'ять годин ліквідовували пожежу на місці події.

За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука та Оперативного командування "Південь", у ніч проти 17 серпня російська армія вдарила двома ракетами по Одеській області. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1182
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