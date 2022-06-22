Окупанти обстріляли ракетами та касетними снарядами Миколаїв, завдали ударів і по області: є загиблий

Окупанти обстріляли ракетами та касетними снарядами Миколаїв, завдали ударів і по області: є загиблий

Росіяни зруйнували будинки мирних мешканців Миколаївщини, знищили підприємства та спровокували пожежі на полях з врожаєм.

За минулу добу, 21 червня, окупанти обстріляли ракетами та касетними боєприпасами Миколаїв. Також загарбники обстріляли чимало громад Миколаївської області. Внаслідок ворожого вогню одна людина загинула, ще шестеро цивільних поранено.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомили у Миколаївській ОВА.

"Зранку, 21 червня, у Миколаєві ракетними ударами уражено промисловий об'єкт, пошкоджено будівлі підприємств. Також нанесено удар по житлових кварталах, використовуючи заборонені касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася на подвір’ї приватного будинку. Там перебували двоє чоловіків. Один загинув на місці, другий поранений та отримує допомогу медиків", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли три громади в Баштанському район. У Широківській громаді загарбники пошкодили дах у школі, та три житлові будинки. Також були попадання на сільськогосподарські угіддя. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також були обстріли в Інгульській громаді: двоє людей поранено. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - кажуть в ОВА.

У Миколаївському районі зранку, 21 червня, внаслідок обстрілів села Солончаки Куцурубської громади пошкоджена соціальна інфраструктура.

Вдень, 21 червня, зафіксовані обстріли міста Очакова Очаківської громади. Одна людина зазнала поранень. Пошкоджено два об'єкти соцінфраструктури, портова інфраструктура, житлові будинки, гаражі, автомобілі, сталося загоряння сухої трави. У передмісті горіли поля з врожаєм. 250 абонентів внаслідок дій окупантів залишилися без газопостачання.

Також загарбники обстріляли село Стара Богданівка Радсадівської громади. На щастя, ніхто не загинув.

Також впродовж дня окупанти обстріли селище Первомайське та село Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок ворожого вогню поранено одну людину, а також пошкоджено будинки. Окрім цього сталося загоряння сухостою та полів з врожаєм.

Вчора, впродовж другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади спостерігалися обстріли. Поранено одну людину. Також загорілися поля з врожаєм і сухостій.

Обстрілів зазнала і Мішково-Погорілівська громада. Там окупанти пошкодили промислову інфраструктуру.

"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - підсумували в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет.

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