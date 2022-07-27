Окупанти обстріляли ракетами Торецьк і Авдіївку, у Бахмуті поцілили у готель: в ОВА показали фото

Зранку, 27 липня, окупанти випустили три ракети по Торецьку та одну по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі. Авдіївку загарбники обстрілювали ще й з артилерії, поціливши у центр міста та АКХЗ.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павла Кириленко.

У Бахмуті росіяни поцілили у готель. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені. Наразі на місці ворожої атаки триває рятувальна операція.

У Курахівській громаді під обстрілами опинилося саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий. У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки.

В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці. Найбільше - в околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Під вогнем також опинилася Яблунівка, що в і Іллінівській громаді. Пошкоджено три будинки. Минулося без жертв.

Як повідомлялося, через бойові дії вранці середи, 27 липня, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Низка населенних пунктів у Донецькій області залишилася без водопостачання.

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