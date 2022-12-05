Ракетні обстріли Запоріжжя і Кривого Рогу та розстріл цивільних на Херсонщині: ситуація в регіонах України на 5 грудня

Неспокійно було на сході, півночі та півдні України.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Про ситуацію в регіонах повідомляють військові адміністрації.

Сумщина: сьогодні зранку по Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі. Також зранку з міномета обстріляно с. Олександрівка Великописарівської територіальної громади Охтирського району. Зі ствольної артилерії ворог бив зранку по Новослобідській громаді. Інформація про постраждалих та наслідки уточнюється. Вчора, 4 грудня, протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були Юнаківська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська громади. Минулося без жертв.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Дорожнянка, Степове, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Червоне, Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки. Надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині росіяни скерували три ракети на Кривий Ріг. Завдали удару по промисловому підприємству. Зруйнований цех. Один працівник загинув, троє людей поранені. Вони у лікарні. Стан середньої тяжкості. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Харківщина: зранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. Одна людина загинула. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах. Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 2 людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині.

Луганщина: минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Площанки і Білогорівки. Із танків та артилерії росіяни відкривали вогонь по Новоселівському, М’ясожарівці, Макіївці та Площанці. За минулу добу ворог 135 разів обстріляв позиції наших бійців. Усі ворожі атаки були відбиті.

Донеччина: зранку — обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади.

Ввечері — удари по Костянтинівці (житловий сектор) та Краматорську (промислова зона).

Важка ситуація поблизу Бахмута, Вугледара та Авдіївки - постійні обстріли. За минулу добу на Донеччині: 2 поранених цивільних.

Херсонщина: окупанти продовжують обстрілювати територію області. Ворог гатить з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області та Херсону. Минулої доби рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід. Постраждалих серед мирних жителів немає.



Також під час обстрілу міста були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору. Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. В результаті російського артилерійського обстрілу центральної частини міста сильно пошкоджена будівля херсонської кіноконцертної зали «Ювілейний». Автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро. На жаль, жінка не вижила, а чоловік не постраждав. У Херсоні тривають роботи з відновлення електропостачання. Оператори мобільного зв’язку відновили роботу 85 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині. На деокупованій Херсонщині триває розчистка та ремонт автошляхів.

Нагадаємо, що 5 грудняросійські війська вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Тривають рятувальні роботи.

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