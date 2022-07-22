Окупанти обстріляли села у трьох районах Миколаївщини: влучили в магазин та гаражний кооператив

Сьогодні, 22 липня, ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада у Миколаївській області. Окупанти влучили в будівлю магазину та гаражний кооператив у селищі Первомайське. Також загарбники завдали ударів по селу Новомиколаївка.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Близько 05:00 були обстріли села Новомиколаївка. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, орієнтовно від 07:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється", - поінформував очільник області.

Також Кім повідомив про обстріли, які окупанти здійснили за минулу добу. Так, загарбники били по Миколаївському та Баштанському районах.

Миколаївський район:

Вчора, 21 липня, впродовж дня внаслідок ворожих обстрілів Галицинівської громади в селі Українка відбулось загоряння сількогосподарських будівель та техніки, за населеним пунктом села Лимани зайнялися лісові насадження та поля із зерновими. Постраждалих немає.



Вчора, 21 липня, о 17:00 внаслідок обстрілів у с. Калинівка Воскресенської громади відбулось загоряння пожнивних залишків, лісосмуги та чагарників на відкритій території.

Баштанський район:

Орієнтовно о 20:00, 21 липня, та о 05:00, 22 липня, були обстріли у с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

Вдень, 21 липня, о 14:00 обстрілів зазнало с. Зелений Клин Баштанської громади. Так, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави та пожнивних залишків.

Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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