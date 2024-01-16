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Окупанти обстріляли село на Миколаївщині: з-під завалів будинку дістали жінку і дітей

Окупанти обстріляли село на Миколаївщині: з-під завалів будинку дістали жінку і дітей

Війна. / Фото: Associated Press

Серед потерпілих є двоє дітей.

Напередодні, 15 січня, окупаційна армія РФ обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області. У селі Дніпровське з-під завалів будинку дістали трьох людей.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Дніпровському було  пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано трьох людей: жінку та двох дітей.

"Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний", - повідомив очільник ОВА. 

Крім того, Кім поінформував, що артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, наголосив він. 

Нагадаємо, росіяни скинули на селище Нью-Йорк дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерхівку. В будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

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