Окупанти обстріляли Сумську область: у Шостці пролунав вибух, є поранені

Армія країни-агресорки Росії обстрілює Сумську область.
Ніч проти 23 липня минула на Сумщині спокійно. Втім, зранку російські війська завдали ударів по кількох громадах області.
Про ситуацію в області повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Після 09:00 у місті Шостка пролунав вибух. За словами керівника області, внаслідок ворожого удару є поранені. Втім, подробиці він не повідомив.
Окупанти після 06:00 обсріляли Юнаківську громаду. Зафіксовано близько 20 приходів з артилерії по громаді.
Вже о 6:30 почався мінометний обстріл Миропільська громада. Відом про десяток приходів.
Двічі з гранатометів після 07:00 російські війська завдали удару по Білопільській громаді.
Псля 07:00 був мінометний обстріл околиць одного із населених пунктів Хотінської громади.
Як повідомлялося, зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі.
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