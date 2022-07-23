Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли Сумську область: у Шостці пролунав вибух, є поранені

Дата публікації
Перегляди
7193
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли Сумську область: у Шостці пролунав вибух, є поранені

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Армія країни-агресорки Росії обстрілює Сумську область. 

Ніч проти 23 липня минула на Сумщині спокійно. Втім, зранку російські війська завдали ударів по кількох громадах області.

Про ситуацію в області повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Після 09:00 у місті Шостка пролунав вибух. За словами керівника області, внаслідок ворожого удару є поранені. Втім, подробиці він не повідомив. 

Окупанти після 06:00 обсріляли Юнаківську громаду. Зафіксовано близько 20 приходів з артилерії по громаді.

Вже о 6:30 почався мінометний обстріл Миропільська громада. Відом про десяток приходів. 

Двічі з гранатометів після 07:00 російські війська завдали удару по Білопільській громаді. 

Псля 07:00 був мінометний обстріл околиць одного із населених пунктів Хотінської громади.

Як повідомлялося, зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі.

Читайте також:

У школах на Сумщині перевіряють укриття на випадок обстрілів

У школах на Сумщині перевіряють укриття на випадок обстрілів
Наступна публікація