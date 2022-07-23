Окупанти обстріляли Сумську область: у Шостці пролунав вибух, є поранені

Ніч проти 23 липня минула на Сумщині спокійно. Втім, зранку російські війська завдали ударів по кількох громадах області.

Про ситуацію в області повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Після 09:00 у місті Шостка пролунав вибух. За словами керівника області, внаслідок ворожого удару є поранені. Втім, подробиці він не повідомив.

Окупанти після 06:00 обсріляли Юнаківську громаду. Зафіксовано близько 20 приходів з артилерії по громаді.

Вже о 6:30 почався мінометний обстріл Миропільська громада. Відом про десяток приходів.

Двічі з гранатометів після 07:00 російські війська завдали удару по Білопільській громаді.

Псля 07:00 був мінометний обстріл околиць одного із населених пунктів Хотінської громади.

Як повідомлялося, зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі.

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