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Окупанти обстріляли ТЕС, Європа готується забезпечити Україну зброєю: головні новини ночі 13 лютого 2024 року

Окупанти обстріляли ТЕС, Європа готується забезпечити Україну зброєю: головні новини ночі 13 лютого 2024 року

Прапори Євросоюзу / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • "Рішуча підтримка України": спільна заява країн Веймарського трикутника Читати далі –>
  • Внаслідок обстрілу припинила роботу ТЕС — ДТЕК Читати далі –>
  • Байден закликав встановити шеститижневе перемирʼя у Секторі Гази Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Дніпро ударними БпЛА: били по цивільній інфраструктурі Читати далі –>
  • Європа готується забезпечити Україну "стратегічним обладнанням" - Макрон Читати далі –>

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