Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: загинуло 8 людей, а серед поранених 3 дітей

В результаті є загиблі і поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини. За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей", - зазначив Кириленко.

Також росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика. Пошкоджень зазнали й навколишні багатоповерхівки.

Нагадаємо, ООН найближчим часом доправить місію, що "встановлюватиме факти" трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

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