Окупанти обстріляли три населені пункти на Запоріжжі і понад 60 разів вдарили по позиціях ЗСУ

Росіяни у Запорізькій області продовжують обстрілювати позиції військових ЗСУ та мирні села та міста.

Впродовж доби російські окупанти 63 рази обстріляли позиції українських військових у Запорізькій області. Також росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у районах трьох населених пунктів області.

Про це сьогодні, 14 липня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Ворог здійснив 63 обстріли позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За даними поліції, за минулу добу окупанти обстріляли і цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Степногірськ, Кам'янське. В результаті обстрілів до правоохоронців надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Впродовж доби з тимчасово окупованої території евакуйовано 1354 людей, з них 397 – діти.



За інформацією української розвідки, російські війська на тимчасово окупованій території Запорізької області, погрожуючи застосуванням зброї, вимагають сплати нібито ''податків'' у фермерських господарств, обіцяючи натомість надати допомогу з паливно-мастильними матеріалами та зі збором урожаю.

"Побоюючись за своє життя, фермери здійснюють оплату податків, після чого окупанти зникають, не виконавши жодної обіцянки. Таким чином, військовослужбовці рф використовують населення окупованих територій для власного збагачення, вчиняючи незаконні дії та кримінальні правопорушення на території України. Рекетири, мародери та вбивці - ось справжнє обличчя армії росії", - йдеться у повідомленні.

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