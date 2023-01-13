Окупанти обстріляли у Херсоні базу з маршрутками: 16 автобусів понищено, є поранений (відео)

Російські війська вночі вдарили у базу в Херсоні, де припарковані комунальні автобуси. Внаслідок обстрілів пошкоджено 16 автобусів, один із охоронців зазнав поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього уламки снарядів пошкодили електромережі.

"На місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення", - повідомив очільник області.

Обстріл Херсонщини

За минулу добу російські війська 49 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар. Херсон росіяни обстріляли 7 разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки

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