Окупанти обстріляли в Харкові пункт, де роздавали гуманітарну допомогу: є загиблі

Росіяни продовжують чинити терор проти мирного населення у Харкові.
У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт «Нової пошти», біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 - поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється.
"Це черговий військовий злочин російських окупантів", - додав голова.
Читайте також: