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Окупанти обстріляли в Харкові пункт, де роздавали гуманітарну допомогу: є загиблі

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Окупанти обстріляли в Харкові пункт, де роздавали гуманітарну допомогу: є загиблі

ДСНС

Росіяни продовжують чинити терор проти мирного населення у Харкові.

У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт «Нової пошти», біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 - поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється. 

"Це черговий військовий злочин російських окупантів", - додав голова.

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