Окупанти обстріляли в порту Маріуполя цивільне судно під прапором Домініканської Республіки: є поранений

Окупанти обстріляли в порту Маріуполя цивільне судно під прапором Домініканської Республіки: є поранений

Внаслідок обстрілу на судні спалахнула пожежа, воно поступово тоне.

Російські військові обстріляли судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів Маріуполя. Через пробоїну зараз цивільне судно тоне в порту.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів", - йдеться у повідомленні.

Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал SOS та повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".

Через отриману пробоїну судно почало тонути, спалахнула пожежа.

Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

На судні триває пожежа, судно поступово іде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе.

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