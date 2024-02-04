Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: фото наслідків

У місті пошкоджено будівлю ЦНАПу та житлові будинки.

Ввечері 3 лютого, близько 22:30, росіяни обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. За попередньою інформацією, ворог застосував міномети.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, опублікувавши фото наслідків обстрілу.

У повідомленні уточнили, що російським обстрілом пошкоджено чотири приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. Постраждалих, на щастя, немає.

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Згодом у Харківській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено також фасад будівлі ЦНАПу. Тут вибито шибки, пошкоджено дах та перекриття.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупаційні війська Росії на Куп’янському напрямку зосередили близько 44 тисяч бійців. Ворог підтягує резерви, аби поповнити втрати, яких окупанти зазнають під час бойових дій. Ворожа армія втратила десятки одиниць техніки на Харківщині.

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