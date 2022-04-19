Окупанти обстріляли з артилерії Миколаїв: влучили в житловий будинок та магазин

Окупанти обстріляли з артилерії Миколаїв: влучили в житловий будинок та магазин

Внаслідок потрапляння снарядів виникла пожежа.

Вночі 18 квітня ворог обстрілював Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Також впродовж доби вогнеборці загасили пожежу покрівлі житлового будинку на вул. Очаківській с. Чорноморка Чорноморської територіальної громади Миколаївського району, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Її площа сягнула 30 кв.м.

Facebook/ ДСНС України

Ще на вул. Садовій с. Лукашівка Первомайської територіальної громади первомайського району пожежники загасили займання господарчої споруди на площі 15 кв.м, причина займання встановлюється.

Окрім цього за минулу добу група піротехніків вилучила 30 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку російської агресії вилучено 1159 боєприпасів.

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