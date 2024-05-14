Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь: є жертви (фото)

Росіяни б'ють по місту від ранку.

У вівторок, 14 травня, російські окупаційні війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь", - повідомив голова ОВА.

Внаслідок артобстрілу загинув 45-річний чоловік. Також 47-річний місцевий мешканець отримав осколкові поранення.

Інші наслідки російської атаки уточнюються, наголосив Лисак.

Російські війська завдали ударів по Нікополю 14 травня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Російські війська завдали ударів по Нікополю 14 травня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Російські війська завдали ударів по Нікополю 14 травня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, сьогодні вночі росіяни вдарили по Харкову - по Київському району. Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Є потерпілі.

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