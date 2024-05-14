Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь: є жертви (фото)

Росіяни б'ють по місту від ранку.
У вівторок, 14 травня, російські окупаційні війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Загинула одна людина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь", - повідомив голова ОВА.
Внаслідок артобстрілу загинув 45-річний чоловік. Також 47-річний місцевий мешканець отримав осколкові поранення.
Інші наслідки російської атаки уточнюються, наголосив Лисак.
Як повідомлялося, сьогодні вночі росіяни вдарили по Харкову - по Київському району. Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Є потерпілі.