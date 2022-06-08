Окупанти обстріляли з артилерії села на Харківщині: є загиблі та поранені місцеві жителі

Окупанти обстріляли з артилерії села на Харківщині: є загиблі та поранені місцеві жителі

Російські окупанти продовжують обстрілювати населенні пункти Харківщини.

Минулої доби росіяни обстріляли кілька сіл. Є загиблі.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби вдень та вночі окупанти обстрілювали Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, пошкоджені житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення. Протягом доби у Харкові 1 людина загинула, 6 отримали поранення.

"У Харківському районі обстріляні с. Циркуни, с. Черкаська Лозова, селище Слатине, пошкоджені приватні будинки. У Черкаській Лозовій 2 людей загинули, 3 – поранені. В Чугуївському районі під удар потрапило с. Леб’яже. Там через обстріл сталися пожежі в приватному домоволодінні. У с. Коробочкине через влучання снарядів сталися пожежі в приватних будинках, на жаль, є 1 загиблий та 1 поранений. Також у Печенігах внаслідок обстрілу 1 людина загинула, 2 отримали поранення", - повідомляє Синєгубов.

Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Напередодні президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії.

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