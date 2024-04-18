Окупанти обстріляли з авіації Донеччину: ракета влучила у приватний будинок, є загиблі

Російські окупанти під час атаки на Донеччину вбили кілька місцевих мешканців. Зокрема, сьогодні вранці, 18 квітня, військові РФ обстріляли з авіації селище Очеретине.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Як стало відомо, окупанти вранці з авіації обстріляли приватний будинок, внаслідок чого загинув 56-річний місцевий мешканець.

“Крім того, сьогодні стало відомо про ще двох загиблих в Очеретинській громаді — внаслідок артобстрілу 15 квітня у Нетайловому загинули два чоловіки. Також сьогодні під обстріл потрапила Часовоярська громада — там поранено 74-річну жінку, її доправили до лікарні. Залишатися на Донеччині небезпечно. Евакуйовуйтесь своєчасно”, — розповів Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що підозри отримали ще три зрадники, які обстрілювали позиції ЗСУ на Донеччині.

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