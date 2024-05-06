Окупанти обстріляли з авіації Костянтинівку: є поранені місцеві мешканці

Російські окупанти вкотре обстріляли Костянтинівку на Донеччині з авіації. Внаслідок атаки ворога поранення дістали четверо місцевих мешканців.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Як стало відомо, росіяни здійснили обстріл Костянтинівки близько 14:20. Ймовірно, окупаційні війська використали плануючий боєприпас “УМПБ Д-30 СМ”. Били воєнні злочинці по житловій забудові.

“Внаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловіків віком від 34 до 53 років доправлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Нині потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий. Від вибуху ворожого снаряду в населеному пункті пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль”, — розповіли в обласній прокуратурі.

Там також додали, що прокуратура здійснює розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що Росія готує резерви до нового наступу на північ від Авдіївки.

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