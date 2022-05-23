Окупанти обстріляли з території РФ прикордоння Чернігівської області

Армія держави-терористки Росії не припиняє обстрілювати прикордоні райони Чернігівської області.

Вночі близько 23:40-23:50 окупанти з території Російської Федерації обстріляли Чернігівщину. Зафіксовано шість "приходів" в напрямку населеного пункту Грем'яч.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

За попередньою інформацією, загарбники вели обстріл з міномету 120-го калібру.

Крім того,близько опівночі зафіксували ще три "приходи". Окупанти, ймовірно, застосували міномети калібру 120-мм. Обстріли велися у район населеного пункту Нововасилівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, розпочалась 89 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти збільшили інтенсивність застосування авіації. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 23 травня.

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