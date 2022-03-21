Окупанти обстріляли з важкої артилерії житлові будинки у Тростянці на Сумщині: загинули троє пенсіонерів

Також було пошкоджено іще декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин.
Окупанти 20 березня вкотре обстріляли місто Тростянець Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна прокуратура.
З важкої артилерії загарбники завдали ударів по житлових будинках. В результаті цього загинуло 3 людини.
"Окупанти фактично знищили декілька будинків та вбили трьох пенсіонерів, які там проживали. Унаслідок обстрілу загинули 64-річний Валентин Васильович, 70-річний Микола Тихонович та 73-річна Катерина Петрівна", — йдеться в повідомленні.
Також було пошкоджено іще декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин.
Раніше повідомлялося, що окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків.
Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити".
Раніше на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.
Читайте також:
- На Сумщині окупанти вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і мобільні телефони
- "Влаштовують терор і пекло": голова Сумської ОВА розповів про злочини окупантів
- Російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагалися виїхати з Сум